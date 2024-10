Conte ritrova il Lecce, emozioni e polemiche: il suo unico goal in casa del Napoli (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un legame profondo quello tra il tecnico azzurro e la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta Il destino a volte disegna traiettorie sorprendenti. Antonio Conte si appresta ad affrontare il Lecce sulla panchina del Napoli, in una sfida che racchiude un’intera vita di calcio e sentimenti contrastanti. Nel cuore pulsante di Santa Rosa, quartiere storico di Lecce, inizia la storia di un ragazzino destinato a lasciare il segno nel calcio italiano. Il piccolo Conte cresce nella Juventina Lecce prima di entrare nel settore giovanile giallorosso. È Eugenio Fascetti a lanciarlo in Serie A il 6 aprile 1986: ha solo 16 anni e 8 mesi. Ma è proprio al San Paolo che il giovane centrocampista scrive la sua prima pagina importante. Il 5 novembre 1989, Conte realizza il suo primo gol in Serie A, siglando il momentaneo 2-2 contro quel Napoli che oggi allena. Napolipiu.com - Conte ritrova il Lecce, emozioni e polemiche: il suo unico goal in casa del Napoli Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di venerdì 25 ottobre 2024) Un legame profondo quello tra il tecnico azzurro e la squadra che lo ha lanciato nel calcio che conta Il destino a volte disegna traiettorie sorprendenti. Antoniosi appresta ad affrontare ilsulla panchina del, in una sfida che racchiude un’intera vita di calcio e sentimenti contrastanti. Nel cuore pulsante di Santa Rosa, quartiere storico di, inizia la storia di un ragazzino destinato a lasciare il segno nel calcio italiano. Il piccolocresce nella Juventinaprima di entrare nel settore giovanile giallorosso. È Eugenio Fascetti a lanciarlo in Serie A il 6 aprile 1986: ha solo 16 anni e 8 mesi. Ma è proprio al San Paolo che il giovane centrocampista scrive la sua prima pagina importante. Il 5 novembre 1989,realizza il suo primo gol in Serie A, siglando il momentaneo 2-2 contro quelche oggi allena.

