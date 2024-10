Metropolitanmagazine.it - Con Mahmood “ballavamo nella zona Nord”, e non solo: annunciate nuove date del tour

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Quando, sul palco dell’Ariston,aveva mostrato la coreografia di Tuta Gold, probabilmente sapeva già che sarebbe diventata virale in tutta Italia. Allo stesso tempo, il cantautore milanese stava preparando il suo pubblico, consapevole del fatto che, non molti mesi dopo, lui e i suoi fans si sarebbero ritrovati nei palazzetti dell’intera penisola a ballarla tutti insieme. Ora, dato il grande successo delle tappe iniziali del N.L.D.A., il primo nei palasport, partito venerdì 18 ottobre da Je, sembra averci preso gusto a portare la sua musica un po’ ovunque. Dopo il doppio sold out all’Unipol Forum, il cantante ha infatti annunciato cinquepreviste per la primavera 2025. L’estensione della suanée è la ciliegina sulla torta di un anno straordinario.