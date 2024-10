“C’era ancora la neve”: a Palagano lo spettacolo per non dimenticare la strage nazifascista di 80 anni fa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una rappresentazione teatrale per non dimenticare la strage nazifascista del 18 marzo 1944 di Monchio Susano Costrignano Cervarolo e Civago. “C’era ancora la neve” è il titolo dello spettacolo che sarà portato in scena dalla compagnia “Teatro per amore” sabato 26 ottobre alle 10.30 al Palamatti Modenatoday.it - “C’era ancora la neve”: a Palagano lo spettacolo per non dimenticare la strage nazifascista di 80 anni fa Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Una rappresentazione teatrale per nonladel 18 marzo 1944 di Monchio Susano Costrignano Cervarolo e Civago. “la” è il titolo delloche sarà portato in scena dalla compagnia “Teatro per amore” sabato 26 ottobre alle 10.30 al Palamatti

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elisa Longo Borghini dà spettacolo ai Mondiali di ciclismo ma chiude terza. Vince ancora Lotte Kopecky - Sembrava la volta giusta, quella nella quale Elisa Longo Borghini poteva chiudere un cerchio meraviglioso con la maglia iridata. Invece arriva l’ennesimo podio, meraviglioso, per la fenomenale ciclista azzurra che si è dovuta arrendere in volata ... (Oasport.it)

De Laurentiis si commuove per i 20 anni al Napoli : “Lo spettacolo non è ancora cominciato” - Il presidente del Napoli scoppia in lacrime durante il discorso per l’anniversario. Promette un futuro ricco di sfide e novità per il centenario del club Aurelio De Laurentiis ha celebrato i suoi vent’anni di presidenza al Napoli con un discorso ... (Napolipiu.com)

Ancora successo per “SesSonRose”. Lo spettacolo di TeSt-TeatroStage - ospite di Benevento Città Spettacolo - Tempo di lettura: 5 minutiTeSt-TeatroStage con lo spettacolo tutto al femminile “SesSonRose”, sabato sera ha onorato con entusiasmo, grande soddisfazione e riconoscenza il cartellone di Benevento Città Spettacolo, nella bella e ricca sezione ... (Anteprima24.it)

Ancora spettacolo nel cielo di agosto - grazie a Giove e Marte - Dopo le Perseidi, le stelle cadenti più attese dell’anno, il cielo di agosto offre un altro spettacolo da non perdere: tra il 14 e il 15 del mese Giove e Marte appariranno vicinissimi, separati da una distanza che è solo circa la metà della ... (Ildenaro.it)