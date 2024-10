Casertana nel fortino della capolista Benevento, Iori deve valutare tre calciatori: rischio emergenza in difesa (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da un derby all’altro, la Casertana completa la propria settimana di preparazione in vista di una nuova e sentita gara. Dopo la vittoria contro la Cavese, la squadra di Manuel Iori è attesa al Vigorito dal Benevento capolista. I falchetti vogliono dare continuità al successo ottenuto al Pinto Casertanews.it - Casertana nel fortino della capolista Benevento, Iori deve valutare tre calciatori: rischio emergenza in difesa Leggi tutta la notizia su Casertanews.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) Da un derby all’altro, lacompleta la propria settimana di preparazione in vista di una nuova e sentita gara. Dopo la vittoria contro la Cavese, la squadra di Manuelè attesa al Vigorito dal. I falchetti vogliono dare continuità al successo ottenuto al Pinto

