Calciomercato Milan Calabria in attesa ma il Galatasaray lo vuole

(Di venerdì 25 ottobre 2024)non si è ancora arreso e spera che il, la squadra del suo cuore, presenti presto una proposta per rinnovare il contratto in scadenza nel prossimo luglio. Le richieste economiche ora si sono abbassate, Davide sarebbe propenso a prolungare alle stesse condizioni attuali ( circa 2 milioni di euro a stagione). Il tempo per impostare una trattativa ci sarebbe ancora ma dal club rossonero non sono ancora arrivati segnali in questa direzione. ilnon ha chiamato gli agenti diper chiedergli di trovare una sistemazione per gennaio. Fonseca sarebbe contento di poter puntare sul numero due rossonero almeno fino al termine della stagione perché gli impegni sono tanti e avere un’alternativa di questo livello a Emerson é un fattore assolutamente positivo.