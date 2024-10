Calcio: Juve. Brio fan ambassador del club "Un regalo grandissimo" (Di venerdì 25 ottobre 2024) "La passione dei tifosi rappresenta per noi un'ispirazione", ha spiegato Calvo TORINO - Con la maglia della Juventus ha collazionato 378 gare ufficiali. Le sue dodici annate in bianconero, dalla stagione 1978/1979 alla stagione 1989/1990, sono state costellate di emozioni forti e di successi indimen Ilgiornaleditalia.it - Calcio: Juve. Brio fan ambassador del club "Un regalo grandissimo" Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di venerdì 25 ottobre 2024) "La passione dei tifosi rappresenta per noi un'ispirazione", ha spiegato Calvo TORINO - Con la maglia dellantus ha collazionato 378 gare ufficiali. Le sue dodici annate in bianconero, dalla stagione 1978/1979 alla stagione 1989/1990, sono state costellate di emozioni forti e di successi indimen

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Conte lancia un messaggio a Kvara : “Dev’essere concentrato sulla stagione. Futuro? Nel calcio…” - Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida contro il Lecce. Il tecnico ha però analizzato anche la situazione legata a Kvicha Kvaratskhelia. Sono giorni molto concitati in casa Napoli. Sul rettangolo di gioco, sono ... (Spazionapoli.it)

Fantacalcio e pronostici di Serie A : chi sono i migliori bomber della stagione? - Negli ultimi anni i dati hanno confermato che almeno 6 milioni di italiani giocano al Fantacalcio con numeri che tendono a salire, per questo è un trend che rientra a pieno nelle scommesse sportive dei migliori calciatori di Serie A. Infatti, come ... (Sport.periodicodaily.com)

Kevin Strootman annuncia l’addio al calcio dopo l’ultima stagione al Genoa : “La mia carriera è finita” - Kevin Strootman ha detto basta. Il centrocampista olandese ha dato il suo addio al calcio a 34 anni. Un annuncio a sorpresa per l'ex Roma che ha giocato la sua ultima stagione al Genoa.Continua a leggere (Fanpage.it)

Calciomercato Lecce - addio Dorgu a fine stagione? Quella squadra pronta ad acquistare l’esterno giallorosso - Calciomercato Lecce, Dorgu sempre nel mirino di diverse big del calcio italiano: su tutte una pronta a trattare già a gennaio Come riporta la Gazzetta dello Sport, Patrick Dorgu è il fiore all’occhiello del Lecce: tanto da essere citato non ... (Calcionews24.com)