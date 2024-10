Dailymilan.it - Bologna-Milan è già un caso, il sindaco rinvia: la Lega si oppone. Quando verrà presa la decisione

(Di venerdì 25 ottobre 2024), ildispone il rinvio per maltempo: ma lasi. Eccopotrebbe arrivare laLa gara tra, che si sarebbe dovuta disputare nella giornata di sabato 26 ottobre alle 18:00 allo stadio dall’Ara, resta un’incognita. Dopo il maltempo e i disagi che hanno colpito il capoluogo emiliano, infatti, ilMatteo Lepore ha ufficialmente annunciato il rinvio del match a causa dei problemi di viabilità, in quanto circa 35 mila persone sarebbero dovute arrivare nell’area più critica della città. Dall’altra parte, invece, laSerie A si è opposta a questadaldie ha affermato che questa ipotesi del rinvio non esiste. Sia il club di via Aldo Rossi che quello rossoblù, poi, vogliono disputare la partita, in quanto il calendario di entrambe le squadre è ricco di impegni, anche europei.