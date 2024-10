Anteprima24.it - Benevento, varato il dispositivo del traffico per la Commemorazione dei defunti

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di venerdì 25 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minuti, 25 ottobre 2024 – In occasione delladeivigerà il seguentedel: – giovedì 31 ottobre, venerdì 1 novembre e sabato 2 novembre verranno istituiti i capolinea degli autobus urbani (con collocazione di appositi botteghini per l’acquisto dei biglietti) in piazzale Cimitero, via Nicola da Monteforte (adiacente piazza Risorgimento) e piazza Cardinal Pacca e vigerà il divieto di circolazione autoveicolare dalle ore 7:00 alle ore 18:30 in via Cimitero con chiusura all’altezza dell’incrocio con via Ponticelli e all’incrocio della 90 Bis con via Fontana Margiacca; – negli stessi giorni e sempre dalle ore 7:00 alle ore 18:30 vigerà il divieto di sosta con rimozione coatta in via Cimitero, piazzale Cimitero, via Ponticelli, via San Pasquale, piazza Arco di Traiano e via Nicola da Monteforte con transenna mento ...