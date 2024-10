Attraversa sulle strisce e viene travolta da un’auto a Cesano Boscone: Lidia Romano morta poco dopo in ospedale (Di venerdì 25 ottobre 2024) Lidia Romano è deceduta ieri, 24 ottobre, all'ospedale San Carlo di Milano. La donna era stata travolta poche ore prima da un'auto a Cesano Boscone (Milano) mentre Attraversava sulle strisce pedonali. Fanpage.it - Attraversa sulle strisce e viene travolta da un’auto a Cesano Boscone: Lidia Romano morta poco dopo in ospedale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di venerdì 25 ottobre 2024)è deceduta ieri, 24 ottobre, all'San Carlo di Milano. La donna era statapoche ore prima da un'auto a(Milano) mentrevapedonali.

Travolta sulle strisce. Lidia Romano - 91 anni muore in ospedale - Una donna di 91 anni è morta dopo essere stata investita mentre attraversava sulle strisce. Nonostante i tentativi dei soccorritori e poi del personale medico dell’ospedale San Carlo, Lidia Romano non ce l’ha fatta. L’anziana, residente a ... (Ilgiorno.it)

