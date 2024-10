Assilea, Mescieri: “Leasing scelta strategica del Paese per supportare le Pmi” (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è concluso ieri a Milano, presso il Magna Pars Event Space di via Tortona 15, Lease 2024 il Salone del Leasing organizzato da Assilea – Associazione italiana Leasing. La due giorni di lavori prevedeva 12 tavole rotonde, 23 relatori e relatrici e un programma suddiviso in tre sessioni: L’Europa e l’Italia; alla L'articolo Assilea, Mescieri: “Leasing scelta strategica del Paese per supportare le Pmi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato. Leggi tutta la notizia su .com (Di venerdì 25 ottobre 2024) (Adnkronos) – Si è concluso ieri a Milano, presso il Magna Pars Event Space di via Tortona 15, Lease 2024 il Salone delorganizzato da– Associazione italiana. La due giorni di lavori prevedeva 12 tavole rotonde, 23 relatori e relatrici e un programma suddiviso in tre sessioni: L’Europa e l’Italia; alla L'articolo: “delperle Pmi” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Assilea - Mescieri : “Leasing scelta strategica del Paese per supportare le Pmi” - (Adnkronos) – Si è concluso ieri a Milano, presso il Magna Pars Event Space di via Tortona 15, Lease 2024… L'articolo Assilea, Mescieri: “Leasing scelta strategica del Paese per supportare le Pmi” proviene da Quotidiano Rosso di Sera. (Rossodisera.eu)

Assilea - Mescieri : “Leasing scelta strategica del Paese per supportare le Pmi” - (Adnkronos) – Si è concluso ieri a Milano, presso il Magna Pars Event Space di via Tortona 15, Lease 2024 il Salone del leasing organizzato da Assilea – Associazione italiana leasing. La due giorni di lavori prevedeva 12 tavole rotonde, 23 relatori ... (Lidentita.it)

Assilea - Mescieri : "Leasing scelta strategica del Paese per supportare le Pmi" - Roma, 25 ott. (Labitalia) - Si è concluso ieri a Milano, presso il Magna Pars Event Space di via Tortona 15, Lease 2024 il Salone del leasing organizzato da Assilea - Associazione italiana leasing. La due giorni di lavori prevedeva 12 tavole ... (Iltempo.it)

Assilea - Mescieri : “Leasing scelta strategica del Paese per supportare le Pmi” - (Adnkronos) – Si è concluso ieri a Milano, presso il Magna Pars Event Space di via Tortona 15, Lease 2024 il Salone del leasing organizzato da Assilea – Associazione italiana leasing. La due giorni di lavori prevedeva 12 tavole rotonde, 23 relatori ... (Periodicodaily.com)