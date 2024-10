Ilgiorno.it - Al fianco degli anziani tutti i giorni: "Abbiamo bisogno di aiuto:. I nonni aumentano, pochi volontari"

(Di venerdì 25 ottobre 2024) "di". È l’appello dell’associazione Fili d’argento di Rho che da decenni si prende curaover 65 con problemi di salute che devono essere accompagnate negli ospedali e negli ambulatori per esami e visite mediche. I numeri sull’attività svolta nei primi 9 mesi del 2024 confermano che si tratta di un servizio fondamentale: 936 utenti, di cui 110 nuovi iscritti con un aumento pari al 12% rispetto all’anno precedente, a dimostrazione che ci sono sempre piùsoli esi di cure mediche. In media, ogni mese, sono 143 gliche hanno usufruito del servizio, con un totale di quasi 50mila chilometri percorsi in auto (49.755 km). Spesso nei mesi estivi idell’associazione sono l’unico punto di riferimento per questi