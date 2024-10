Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 25 al 27 ottobre 2024 (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prevenzione e benessere in piazza del Plebiscito con l'iniziativa Salute per tutti, tre grandi appuntamenti inaugurano la Stagione 2024-2025 del Trianon Viviani, la mostra The World of Banksy – The Immersive Experience all'Arena Flegrea Indoor, La grande magia di Eduardo De Filippo con la regia Napolitoday.it - Weekend a Napoli, gli eventi da non perdere: cosa fare dal 25 al 27 ottobre 2024 Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Prevenzione e benessere in piazza del Plebiscito con l'iniziativa Salute per tutti, tre grandi appuntamenti inaugurano la Stagione-2025 del Trianon Viviani, la mostra The World of Banksy – The Immersive Experience all'Arena Flegrea Indoor, La grande magia di Eduardo De Filippo con la regia

Presentazione della CUPRA Tavascan : Evento Imperdibile a Latina nel Weekend del 26 e 27 Ottobre 2024 - Facebook WhatsApp Twitter Il mondo dell’automobile è in continuo cambiamento e la presentazione della nuova CUPRA Tavascan si propone come un evento di riferimento per gli appassionati di innovazione e sostenibilità . Apertura speciale domenica 27 ottobre Non solo sabato, ma anche domenica 27 ottobre il CUPRA Garage ICAR aprirà le sue porte per accogliere tutti coloro che non sono riusciti a partecipare la giornata precedente. (Gaeta.it)

Previsioni meteo weekend 25-27 ottobre 2024 - . Le aree più colpite saranno Toscana, Umbria e Lazio, dove si prevedono forti rovesci soprattutto nelle ore pomeridiane e serali di sabato. Sud Italia e isole: maltempo in arrivo Il Sud Italia e le isole, sebbene inizialmente meno coinvolti, vedranno un peggioramento significativo del tempo a partire dalla tarda giornata di sabato. (Velvetmag.it)

NBA 2024-25 su Sky e NOW : più di 300 partite live - Emirates NBA Cup e All-Star Weekend - Anche quest’anno il grande basket americano NBA brilla nella Casa dello Sport di Sky e in streaming su. Al via la 79ma edizione del campionato di basket più spettacolare e seguito al mondo  Le stelle NBA su Sky e in streaming su NOW, con Regular Season, Playoffs, Conference Finals e le Finals per il titolo Un canale dedicato, oltre 300 partite a stagione, almeno 7 incontri live a settimana della stagione regolare Gli “NBA Saturdays” e “NBA Sundays” in prime time nelle serate del sabato e della domenica sera, il Christmas Day di Natale, il Martin Luther King Day e l’All Star Weekend 2025 La seconda edizione della “Emirates NBA Cup”, l’appassionante torneo In-Season #SkyNBA La nuova stagione NBA è ormai alle porte ed è pronta a dare spettacolo sui parquet americani. (Digital-news.it)