Ilfattoquotidiano.it - “Tutto ciò che è creatività nasce nel liquido amniotico”: il nuovo originale discorso del ministro Giuli alla Biennale di Venezia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La, il corpo umano, l’acqua e il. Le parole chiave delintervento deldella Cultura Alessandrosono già fonti per meme e battute sul web. E chissà che non diventino anche materiale per i prossimi sketch di Maurizio Crozza. Dopo la presentazione delle linee programmatiche del suo ministero dove parlò di “apocalittismo difensivo” e “infosfera globale“ attirandosi le ironie dei parlamentari, il, in questi giorni nella bufera per il caso Spano, ha pronunciato un altropresentazione della rivista delladi, ‘rinata’ a 53 anni dsua ultima pubblicazione. “Quando si prende in mano una rivista bisogna annusarla, toccarla e ricordarsi che è fatta di acqua. Dopo tanti decenni comincia una grande storia” ha detto, avvicinando la rivista al naso come per sentirne l’odore.