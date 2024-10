Tre Allegri Ragazzi Morti a Bologna la grande festa Halloween 2024?

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Roma, 24 ott. (askanews) – A pochi giorni dal tour europeo, tutto è pronto per “”: un evento speciale, il 31 ottobre all’Estragon di, per celebrare i 30 anni dei Tre, proprio nel giorno del loro compleanno. Unain perfetto stile Tre, fatta di ospiti speciali, sorprese e quell’energia travolgente che da tre decenni accende i loro live. Il 29 ottobre il trio mascherato rilascerà su tutte le piattaforme digitali “Crocchette Dub”, nuovo estratto da “Garage Dub”, la versione dub di “Garage Pordenone” realizzata da Paolo Baldini DubFiles, disponibile in esclusiva in vinile dal 7 novembre al PAFF! – Palazzo del Fumetto di Pordenone, in occasione dell’inaugurazione di “TreExpo” e dal 6 dicembre su tutte le piattaforme digitali.