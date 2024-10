Quotidiano.net - Studenti ispirano i policymaker

(Di giovedì 24 ottobre 2024) La Città metropolitana di Milano ha voluto ospitare dieci gruppi interdisciplinari diprovenienti dagli ITS del Campus CIMA a Milano Innovation District per condividere con gli amministratori locali e i policy maker le loro visioni e idee per una mobilità smart, sostenibile e accessibile a tutti. I progetti presentati sono stati realizzati da circa 90di quattro diversi percorsi didattici che, durante il G7 Trasporti, avevano partecipato all’Hackathon ’Smart mobility and infrastructures: l’innovazione al servizio della comunità’. Utilizzando l’IA e il cloud computing, glihanno sviluppato idee concrete per migliorare le infrastrutture e la mobilità in termini di sicurezza, inclusività, sharing mobility e monitoraggio del traffico.