Striscia La Notizia, stasera il servizio di Pinuccio sullo strano caso dell’Arena Santa Giulia (Di giovedì 24 ottobre 2024) Questa sera a Striscia la Notizia, Pinuccio si occupa del curioso caso dell’Arena Santa Giulia, il tanto reclamizzato palazzetto pensato per le gare di hockey delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che, al momento, non avrebbe però ricevuto l’omologazione dal Coni. Striscia La Notizia, stasera Pinuccio sull’Arena Santa Giulia che ospiterà le gare di Milano Cortina 2026 “Qualcosa, in compenso, l’ha ricevuta, dichiara all’inviato il direttore di Altreconomia, Duccio Facchini e sono 12 milioni di euro di fondi pubblici per il collegamento stradale. Inoltre, pare che il Comune di Milano stia facendo di tutto per coprire una parte dei 100/150 milioni di euro di extra costi per completare l’impianto. Metropolitanmagazine.it - Striscia La Notizia, stasera il servizio di Pinuccio sullo strano caso dell’Arena Santa Giulia Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Questa sera alasi occupa del curioso, il tanto reclamizzato palazzetto pensato per le gare di hockey delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, che, al momento, non avrebbe però ricevuto l’omologazione dal Coni.Lasull’Arenache ospiterà le gare di Milano Cortina 2026 “Qualcosa, in compenso, l’ha ricevuta, dichiara all’inviato il direttore di Altreconomia, Duccio Facchini e sono 12 milioni di euro di fondi pubblici per il collegamento stradale. Inoltre, pare che il Comune di Milano stia facendo di tutto per coprire una parte dei 100/150 milioni di euro di extra costi per completare l’impianto.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

“Prima o poi tornerà al Milan”, rivelazione clamorosa che fa già sognare i tifosi - Rivelazione di mercato davvero clamorosa: "Prima o poi tornerà al Milan". I tifosi già sognano il clamoroso ritorno in rossonero. Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Lo cantava Antonel ... (msn.com)

Caso Orlandi, l'ex poliziotto Bosco riascoltato in Commissione: vide Emanuela con un ragazzo dell'Avon il giorno della scomparsa - E' presente oggi in Commissione di inchiesta sulle scomparse di Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, per essere audito, l'ex poliziotto Bruno Bosco, all'epoca Sovrintendente capo della Polizia addetto ... (ilmessaggero.it)

Report, Ranucci rilancia: «Su Giuli non c'è solo Spano, abbiamo un altro caso Boccia». Poi nega: «La "fonte" non è Sangiuliano» - In vista della trasmissione di domenica 27 ottobre il conduttore annuncia:«Mostreremo come ha condotto il Maxxi. In FdI chi non lo ama avrà più forza» ... (roma.corriere.it)

Eni, accordo per ingresso Kkr in Enilive con 25%, corrispettivo 2,938 mld - MILANO (Reuters) - Eni (BIT: ENI) e Kkr hanno firmato un accordo per l'ingresso di Kkr nel capitale di Enilive con una quota del 25%, per un corrispettivo complessivo pari a 2,938 miliardi di euro. La ... (it.investing.com)

Omicidio a Nova Milanese, Giovanna Chinnici uccisa dal cognato sotto casa: era intervenuta per difendere la figlia dalle coltellate dello zio - L'arrestato, Giuseppe Caputo, 62 anni, ha precedenti di polizia per varie denunce tra familiari. Mercoledì l'ennesima lite per il posto auto. Ha aspettato le parenti con un coltello in mano. Gli sarà ... (milano.corriere.it)