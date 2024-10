Scorbuto, un nuovo caso in Australia risolleva l'attenzione verso una malattia “dimenticata” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Noto ancora oggi come la malattia dei marinai rimane raro, ma diversi fattori socio-economici potrebbero aumentarne l'incidenza, avvertono gli esperti Wired.it - Scorbuto, un nuovo caso in Australia risolleva l'attenzione verso una malattia “dimenticata” Leggi tutta la notizia su Wired.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Noto ancora oggi come ladei marinai rimane raro, ma diversi fattori socio-economici potrebbero aumentarne l'incidenza, avvertono gli esperti

Riscoperta dello scorbuto : un’antica malattia riemerge nell’era moderna - Questi avvenimenti coincidono con ricerche recenti pubblicate su ‘BMJ Case Reports’, dove i medici australiani hanno documentato un caso sorprendente di un uomo di mezza età colpito da questa condizione, dimostrando che la scarsa alimentazione può avere ripercussioni serie sulla salute. Il paziente ha ricevuto dosi giornaliere di vitamina C , vitamine D3, acido folico e un multivitaminico. (Gaeta.it)

Riecco la ‘malattia dei marinai’ - cresce la povertà e torna lo scorbuto - (Adnkronos) – Cinque secoli fa o forse più, quando si moltiplicarono i viaggi intorno al mondo alla scoperta di terre sconosciute e di nuove rotte commerciali, la chiamavano 'malattia dei marinai'. Reclutati per eterne traversate oceaniche, senza vegetali freschi a disposizione, accadeva agli equipaggi di ammalarsi di scorbuto per carenza di vitamina C. (Periodicodaily.com)