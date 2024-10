San Marzano sul Sarno, furto al Palazzetto dello Sport: rubati attrezzature e dispositivo pos (Di giovedì 24 ottobre 2024) Colpo messo a segno presso il deposito della “San Marzano Volley“, all’interno del Palazzetto dello Sport di San Marzano sul Sarno. I malviventi hanno sottratto 15 palloni, un tabellone segnapunti e un dispositivo Pos per i pagamenti elettronici. Il furto, denunciato ai carabinieri, ha provocato un danno stimato intorno ai duemila euro. Segui ZON.IT su Google News. Zon.it - San Marzano sul Sarno, furto al Palazzetto dello Sport: rubati attrezzature e dispositivo pos Leggi tutta la notizia su Zon.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Colpo messo a segno presso il deposito della “SanVolley“, all’interno deldi Sansul. I malviventi hanno sottratto 15 palloni, un tabellone segnapunti e unPos per i pagamenti elettronici. Il, denunciato ai carabinieri, ha provocato un danno stimato intorno ai duemila euro. Segui ZON.IT su Google News.

