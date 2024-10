Movieplayer.it - Rita, la recensione: Paz Vega racconta la violenza di genere con gli occhi di una bambina

Leggi tutta la notizia su Movieplayer.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024) L'attrice passa dietro la macchina da presa con un film emozionante e mai emotivamente ricattatorio su un tema tristemente attuale. La macchina da presa nella scelta del punto di vista sembra rendere omaggio alla lezione di Vittorio De Sica e a capolavori come I bambini ci guardano e Sciuscià . Che sorpresa l'esordio alla regia di Paz. L'attrice, dopo il passaggio a Locarno 2024, presenta ad Alice nella CittÃ, il suo primo lungometraggio in oltre vent'anni di carriera in cui ha spaziato tra generi e lingue, da Parla con lei di Pedro Almodóvar a The OA di e con Brit Marling. Poi il desiderio dire una storia tutta sua per "mettere a tacere le voci che, giorno dopo giorno, risuonano nella mia mente e mi legano a troppi ricordi di incerta bellezza". La macchina da presa ad altezzaAmbientato in una calda estate del 1984 a