Ravenna, ancora chiuso il ponte di via Stradone. Ecco come cambiano le corse degli autobus (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ravenna, 24 ottobre 2024 – Prorogata la chiusura della ‘Classicana’ in corrispondenza del ponte di via Stradone. Il protrarsi dei lavori realizzati da Anas al ponte situato a Porto Fuori lungo via Stradone (cavalcavia sulla SS 67 ‘Tosco-Romagnola’) comporterà, dalle 18 di giovedì 24 ottobre alle 7 della mattina del 25 ottobre, la chiusura della via Classicana in corrispondenza del suddetto ponte. Nel caso in cui Anas non terminasse l'intervento e si rendesse necessario proseguire i lavori, la chiusura sarà effettuata anche domani venerdì 25 ottobre, sempre dalle 18 e fino alle 7 di sabato. Inoltre, le corse di linea 1 effettuate da Start Romagna subiranno alcune modifiche. L’ultima corsa della giornata per Porto Fuori partirà alle 17.20 di oggi e di domani dal Cinema City. Ilrestodelcarlino.it - Ravenna, ancora chiuso il ponte di via Stradone. Ecco come cambiano le corse degli autobus Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – Prorogata la chiusura della ‘Classicana’ in corrispondenza deldi via. Il protrarsi dei lavori realizzati da Anas alsituato a Porto Fuori lungo via(cavalcavia sulla SS 67 ‘Tosco-Romagnola’) comporterà, dalle 18 di giovedì 24 ottobre alle 7 della mattina del 25 ottobre, la chiusura della via Classicana in corrispondenza del suddetto. Nel caso in cui Anas non terminasse l'intervento e si rendesse necessario proseguire i lavori, la chiusura sarà effettuata anche domani venerdì 25 ottobre, sempre dalle 18 e fino alle 7 di sabato. Inoltre, ledi linea 1 effettuate da Start Romagna subiranno alcune modifiche. L’ultima corsa della giornata per Porto Fuori partirà alle 17.20 di oggi e di domani dal Cinema City.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ravenna - intervento urgente di Hera sulla rete idrica a Ponte Nuovo e Madonna dell’Albero - L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori i quali, salvo imprevisti, dovrebbero concludersi entro la serata. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24, sette giorni su sette, il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800. 713. 45, di una rottura in via Marabina che fornisce acqua in un’ampia parte del territorio ravennate, quantificabile in circa 3mila utenze. (Ilrestodelcarlino.it)

Ravenna - al via i lavori di rifacimento del ponte tra Ragone e San Pancrazio : come cambia la viabilità - Per effetto di tale chiusura verrà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli (eccetto residenti, domiciliati e diretti ai fondi) in via Sabbionara. Ragone e San Pancrazio (Ravenna), 30 settembre 2024 – Salvo imprevisti legati alla stagionalità, lunedì prossimo (7 ottobre) avranno inizio i lavori di rifacimento del ponte sul fiume Montone, situato sulla Strada Provinciale 5 al confine tra Ragone (frazione del Comune di Ravenna) e San Pancrazio (frazione del Comune di Russi). (Ilrestodelcarlino.it)

Alluvione a Ravenna - un’enorme “diga” di tronchi blocca il ponte a Boncellino : le immagini sono impressionanti - . “Stanno proseguendo senza sosta le attività di rimozione del materiale ostruente il normale corso delle acque, con grande sforzo di uomini e mezzi forniti dal dipartimento nazionale di protezione Civile, dall’Agenzia regionale e dall’Esercito”, spiega il prefetto Castrese De Rosa. Una situazione di criticità all’attenzione del centro di coordinamento soccorsi costituito in prefettura a Ravenna riguarda la situazione dei ponti stradali e ferroviari. (Ilfattoquotidiano.it)