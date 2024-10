Ragazzo di 22 anni accoltellato alla stazione di Melegnano da due persone ora in fuga: è gravissimo (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi giovedì 24 ottobre nella sala d'attesa della stazione ferroviaria di Melegnano (Milano). Il 22enne sarebbe stato colpito da due persone, poi fuggite dopo aver sferrato i fendenti a torace e schiena. Fanpage.it - Ragazzo di 22 anni accoltellato alla stazione di Melegnano da due persone ora in fuga: è gravissimo Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio di oggi giovedì 24 ottobre nella sala d'attesa dellaferroviaria di(Milano). Il 22enne sarebbe stato colpito da due, poi fuggite dopo aver sferrato i fendenti a torace e schiena.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Giovane accoltellato in una stazione nel Milanese, è grave - Un giovane è stato ferito a coltellate nella stazione ferroviaria di Melegnano (Milano). Le sue condizioni, secondo le prime informazioni, sarebbero gravi. (ANSA) ... (ansa.it)

La Polizia ferroviaria chiude gli ingressi della stazione di Melegnano - In Thailandia il livello dei corsi d’acqua è aumentato a causa delle piogge intense e frequenti. Un turista cinese ha recentemente condiviso un video sui social che mostra una scena drammatica durante ... (msn.com)

Melegnano. In codice rosso 22enne ferito con arma da taglio in stazione - (Mi-lorenteggio.com) Melegnano, 24 ottobre 2024 – Nel pomeriggio di oggi, intorno alle ore 16.50, in piazza XXV Aprile, in stazione, un 22enne è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Humanita ... (mi-lorenteggio.com)

Sangue alla stazione di Melegnano, 22enne in gravi condizioni con ferite al torace e alla schiena - Sull'aggressione avvenuta poco prima delle 17 di giovedì stanno indagando le forze dell'ordine giunte sul posto con ambulanza e automedica. Il 22enne ha riportato lesioni da taglio ed è stato portato ... (varesenoi.it)

Melegnano, giovane di 22 anni accoltellato in stazione - L’aggressione intorno alle 17 in piazza XXV Aprile. Il giovane è stato raggiunto dai fendenti alla schiena e al torace ed è stato portato in condizioni critiche all’Humanitas di Rozzano ... (ilgiorno.it)