"Perché non va più in onda". Fermata la serie tv 'Avetrana – Qui non è Hollywood' su Sarah Scazzi (Di giovedì 24 ottobre 2024) La serie tv dedicata all'omicidio di Sarah Scazzi non andrà in onda, almeno per il momento. Il tribunale civile di Taranto ha infatti accolto il ricorso presentato dal Comune di Avetrana, bloccando la messa in onda della produzione intitolata 'Avetrana – Qui non è Hollywood', ispirata al tragico delitto avvenuto il 26 agosto 2010. >> "L'abbiamo ritrovata". Colpo di scena a Chi l'ha visto, poi l'annuncio: "Perché me ne sono andata" Il sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, ha presentato un ricorso d'urgenza per fermare la trasmissione della serie, utilizzando l'articolo 700 del Codice di procedura civile. Il motivo principale della richiesta è stato il timore che la fiction potesse rafforzare stereotipi negativi sulla cittadina pugliese, ritraendola in modo distorto e diffamatorio.

