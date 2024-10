Sport.quotidiano.net - Orari MotoGp Thailandia, Sky e Tv8: quando e dove vedere il Gran premio in tv

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Buriram, 24 ottobre 2024 – Tre weekend alla fine, 111 punti in palio (25 a ogni gara lunga e 12 in ogni Sprint Race) e 20 punti di distanza. Si arriva alla stretta finale per decidere il titolo mondiale Moto gp 2024 con un duello che riserverà ancora tante sorprese e tanto spettacolo tra Pecco Bagnaia e Jorge Martin. Comanda lo spagnolo, che ha sfruttato l’ottimo feeling a Philip Island per allungare in classifica sul campione in carica, che invece nei precedenti appuntamenti aveva accorciato il divario a 10 punti. Ma in Australia Bagnaia non aveva la stessa velocità di Martin e alla fine una mano l’ha data Marc Marquez, vincendo il gp con una battaglia a suon di sorpassi proprio sul pilota Pramac, con il numero uno che si è dovuto accontentare della terza piazza.