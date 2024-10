Nella manovra spunta uno sgambetto ai magistrati | ridotti i fuori ruolo nel ministero di Nordio a fare i dirigenti saranno esterni con elevate qualifiche

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Molti ministri della giustizia, prima di Carlose ne sono lamentati e l’attuale titolare deldella Giustizia non ha fatto eccezione: nel suo dicastero moltissimisono in realtàcollocati «», cioè che mantengono l’ufficio di provenienza ma vengono impiegati per un certo numero di anni presso via Arenula o altri ministeri. L’ultimo elenco pubblicato dal Consiglio superiore della magistratura, di un anno fa, diceva che degli 8.922ordinari presenti in Italia (il 16% in meno di quanto prevederebbe l’ordinamento) ben 162 sono «» impiegati in diversi ministeri e, in parte,Scuola superiore della magistratura. QuanticonLa maggior parte di loro, 88 sul totale, sono appunto in via Arenula, aldella Giustizia.