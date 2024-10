Morto Romano Colozzi, lutto a Cesena (Di giovedì 24 ottobre 2024) Cesena, 24 ottobre 2024 – E' Morto questa notte all’età di 75 anni il politico Cesenate Romano Colozzi. Classe 1949 mosse i primi passi i politica nella che iniziò il suo percorso politico nella Democrazia Cristiana diventando prima assessore regionale al bilancio alla Regione Lombardia sotto la presidenza di Roberto Formigoni dal 2000 al 2013. Successivamente diventò segretario generale nella giunta di Roberto Maroni. In precedenza era stato consigliere comunale a Cesena e consigliere regionale in Emilia Romagna. Ilrestodelcarlino.it - Morto Romano Colozzi, lutto a Cesena Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 – E'questa notte all’età di 75 anni il politicote. Classe 1949 mosse i primi passi i politica nella che iniziò il suo percorso politico nella Democrazia Cristiana diventando prima assessore regionale al bilancio alla Regione Lombardia sotto la presidenza di Roberto Formigoni dal 2000 al 2013. Successivamente diventò segretario generale nella giunta di Roberto Maroni. In precedenza era stato consigliere comunale ae consigliere regionale in Emilia Romagna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Morto Pino Romano - boss legato alla ‘ndrangheta riferimento tra Bergamo e Brescia. Polizia in allerta per i funerali - Da anni viveva a Romano di Lombardia e stava finendo di scontare una condanna per estorsione. Nel 2014 la condanna definitiva a 7 anni, 8 mesi e 20 giorni. È stato stroncato da infarto. I funerali saranno celebrati lunedì nello stesso paese nella Bergamasca, alle 11 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria Assunta, dove è già stato allertato un servizio di polizia per l'arrivo dalla Calabria di esponenti della famiglia Romano. (Ilgiorno.it)

‘Ndrangheta - morto il boss Giuseppe Pino Romano. Polizia in allerta per i funerali a Romano di Lombardia - Residente nella Bassa da oltre vent’anni, ha iniziato a collezionare reati alla fine degli anni Settanta, proprio per traffico di armi. Originario di Briatico, in provincia di Vibo Valentia, è stato per anni uno dei punti di riferimento della criminalità locale. Romano venne arrestato nel 2005, poi condannato in primo grado a Bergamo a 26 anni per associazione di stampo mafioso nel processo ‘Nduja per estorsioni, armi, droga, usura. (Bergamonews.it)

Auto si sfrena - investito a Olbia turista romano di 90 anni : l’uomo è morto sul colpo - Per l'uomo, in vacanza in Gallura da qualche giorno, non c'è stato nulla da fare, è morto sul colpo. Sull'incidente indagano i carabinieri.Continua a leggere . (Fanpage.it)