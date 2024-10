Minorenne ucciso, auto con vetri rotti e cassonetto dei rifiuti crivellato: la scenda del crimine lunga 200 metri (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ‘teatro’ della sparatoria nella quale stanotte a Napoli è stato ucciso un ragazzo di 15 anni è lungo circa 200 metri. Sui quali ci sono alcune auto con i vetri rotti ed un cassonetto dei rifiuti crivellato. Ne emerge che per eseguire il raid i killer hanno sparato numerosi colpi di pistola. La Polizia, dopo i rilievi condotti nella notte subito dopo l’omicidio, ne stanno effettuando altri per ricostruire l’esatta dinamica della sparatoria. Alle 16, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si svolgerà il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale si discuterà di questo increscioso episodio di cronaca. L'articolo Minorenne ucciso, auto con vetri rotti e cassonetto dei rifiuti crivellato: la scenda del crimine lunga 200 metri proviene da Anteprima24.it. Anteprima24.it - Minorenne ucciso, auto con vetri rotti e cassonetto dei rifiuti crivellato: la scenda del crimine lunga 200 metri Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl ‘teatro’ della sparatoria nella quale stanotte a Napoli è statoun ragazzo di 15 anni è lungo circa 200. Sui quali ci sono alcunecon ied undei. Ne emerge che per eseguire il raid i killer hanno sparato numerosi colpi di pistola. La Polizia, dopo i rilievi condotti nella notte subito dopo l’omicidio, ne stanno effettuando altri per ricostruire l’esatta dinamica della sparatoria. Alle 16, presieduto dal prefetto di Napoli, Michele di Bari, si svolgerà il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, nel corso del quale si discuterà di questo increscioso episodio di cronaca. L'articolocondei: ladel200proviene da Anteprima24.it.

