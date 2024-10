Minimi storici di disoccupazione in Lombardia, Fontana: "Siamo l'economia più forte del paese" (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Lavoro, lavoro, lavoro", scrive il presidente della Regione, Attilio Fontana, sui propri canali social presentando gli ultimi dati completi sui tassi di disoccupazione raccolti da Istat. Secondo quanto emerso, la Lombardia è tra i territori più virtuosi, arrivando al tasso di disoccupazione più Milanotoday.it - Minimi storici di disoccupazione in Lombardia, Fontana: "Siamo l'economia più forte del paese" Leggi tutta la notizia su Milanotoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) "Lavoro, lavoro, lavoro", scrive il presidente della Regione, Attilio, sui propri canali social presentando gli ultimi dati completi sui tassi diraccolti da Istat. Secondo quanto emerso, laè tra i territori più virtuosi, arrivando al tasso dipiù

Lombardia in crescita : tasso di disoccupazione ai minimi storici con opportunità di lavoro - Fontana ha anche evidenziato come la Lombardia stia diventando un punto di riferimento per gli imprenditori desiderosi di trasformare le proprie idee in realtà. La capacità di attrarre talenti e risorse è un altro elemento che ha contribuito a questo successo. Le agevolazioni fiscali e i programmi di sostegno rendono la scelta di intraprendere un percorso imprenditoriale meno rischiosa e più accessibile, favorendo la creazione di nuovi posti di lavoro. (Gaeta.it)

**Lombardia : Assolombarda - '-28 - 8% disoccupazione tra 2019 e 2023 - quinto posto in Europa'** - . Milano, 21 ott (Adnkronos) - La Lombardia ha fatto registrare la più consistente riduzione della disoccupazione rispetto alla pre pandemia, facendo segnare -28,8% di disoccupati tra il 2019 e il 2023, posizionandosi al quinto posto in Europa per tasso di disoccupazione tra le dieci regioni comparabili di Germania, Francia e Spagna. (Liberoquotidiano.it)

