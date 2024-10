Minacce di morte alla giudice Silvia Albano dopo il rientro dei migranti dall'Albania: lei denuncia in Procura (Di giovedì 24 ottobre 2024) Minacce di morte alla giudice Silvia Albano che, con il Tribunale di Roma, aveva disposto il rientro dei migranti trattenuti in Albania. La donna ha sporto denuncia Notizie.virgilio.it - Minacce di morte alla giudice Silvia Albano dopo il rientro dei migranti dall'Albania: lei denuncia in Procura Leggi tutta la notizia su Notizie.virgilio.it (Di giovedì 24 ottobre 2024)diche, con il Tribunale di Roma, aveva disposto ildeitrattenuti in. La donna ha sporto

Caso Albania - minacce di morte alla giudice Silvia Albano - La vicenda, spiegano, si aggiunge a quella legata alla “necessità di scorta ai pubblici ministeri del processo Open Arms”. “Spero che qualcuno ti spari molto presto, sarà un giorno di gioia e festa”, è uno dei messaggi. Ora il fascicolo verrà trasmesso ai magistrati di Perugia. L'articolo Caso Albania, minacce di morte alla giudice Silvia Albano sembra essere il primo su LA NOTIZIA. (Lanotiziagiornale.it)

Lecce - minacce di morte per la giudice Mariano : una bara disegnata sulla sua foto - Una foto sul giornale circondata dal disegno di una bara intorno alla sua figura. . Nuova intimidazione al gip di Lecce Maria Francesca Mariano, da oltre un anno sotto scorta per le continue minacce di morte ricevute. Nell'aula di udienza dove Mariano era impegnata come gup, è stata trovata la foto del giudice, presa da un quotidiano locale, con una bara disegnata con un pennarello nero, con tanto di croci, intorno all'immagine. (Tg24.sky.it)

Minacce di morte alla giudice Silvia Albano dopo la sentenza sui migranti in Albania : lei sporge denuncia - Silvia Albano, uno dei sei giudici della sezione specializzata sui Diritti della persona e immigrazione del tribunale di Roma che hanno pronunciato i provvedimenti sui trattenimenti in Albania, è stata minacciata di morte nei giorni scorsi e ha presentato una denuncia alla procura di Roma. È... (Romatoday.it)