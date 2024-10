Medio Oriente, Schlein: "Non basta alzare telefono, governo faccia di più" (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2024 "Oggi i nazionalismi tornano e continuano a produrre guerre nei nostri confini. Dobbiamo battere questi nazionalismo sfrenati e fare valere il dialogo, il multilateralismo. L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile era un salto di qualità straordinario, a proposito di processi di globalizzazione. E' una agenda che vincola tutti gli stati membri, tutti i nostri governo, a tenere insieme la lotta alle ingiustizie sociali con quella ai cambiamenti climatici. La politica, purtroppo, in tutti i governi non sta facendo abbastanza. Padre e madri costituenti consapevoli delle diversità non si sono limitati a richiamare la pace, ma al ripudio della guerra c'è l'impegno per la pace attraverso le istituzioni internazionali". Iltempo.it - Medio Oriente, Schlein: "Non basta alzare telefono, governo faccia di più" Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) (Agenzia Vista) Roma, 24 ottobre 2024 "Oggi i nazionalismi tornano e continuano a produrre guerre nei nostri confini. Dobbiamo battere questi nazionalismo sfrenati e fare valere il dialogo, il multilateralismo. L'agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile era un salto di qualità straordinario, a proposito di processi di globalizzazione. E' una agenda che vincola tutti gli stati membri, tutti i nostri, a tenere insieme la lotta alle ingiustizie sociali con quella ai cambiamenti climatici. La politica, purtroppo, in tutti i governi non sta facendo abnza. Padre e madri costituenti consapevoli delle diversità non si sono limitati a richiamare la pace, ma al ripudio della guerra c'è l'impegno per la pace attraverso le istituzioni internazionali".

Medioriente : Abbas - Israele cerca di svuotare Gaza dai palestinesi - “È passato un anno intero dalla più grande catastrofe che il popolo palestinese abbia vissuto dopo la Nakba del 1948, ovvero la guerra israeliana in cui crimini di genocidio e pulizia etnica vengono commessi nella Striscia di Gaza”, ha detto Abbas in un discorso ai membri del gruppo Brics, come riporta il Times of Israel, “questo fa parte di un piano per svuotare il territorio della sua popolazione, soprattutto ora nel nord di Gaza dove le forze di occupazione stanno ricorrendo alla fame della popolazione”. (Lapresse.it)

Medioriente - raid Israele su scuola-rifugio nel centro di Gaza : 16 morti - Dalla Francia pacchetto di aiuti da 100 milioni di euro per il Libano La Francia fornirà un pacchetto di aiuti da 100 milioni di euro per sostenere il Libano. “Nell’immediato, sono necessari aiuti massicci per la popolazione libanese, sia per le centinaia di migliaia di persone sfollate a causa della guerra, sia per le comunità che le ospitano”. (Lapresse.it)

Medioriente : 16 morti in raid Israele su scuola-rifugio in centro Gaza - Altre 32 persone sono state ferite in un raid nel campo profughi di Nuseirat, secondo l’ospedale Awda che ha ricevuto le vittime. Deir al-Balah (Striscia di Gaza), 24 ott. (LaPresse/AP) – I funzionari medici palestinesi affermano che almeno 16 persone sono state uccise in un attacco dell’esercito israeliano contro una scuola dove si rifugiavano numerosi sfollati palestinesi nella Striscia di Gaza centrale. (Lapresse.it)