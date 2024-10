Thesocialpost.it - Medesano, donna uccisa a colpi di pistola: si cerca il marito

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Il cadavere di unadi 62 anni è stato rinvenuto senza vita ain una tragica scoperta avvenuta nella tarda mattinata. Il ritrovamento è stato fatto dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della compagnia di Salsomaggiore, che sono intervenuti prontamente in Strada Santa Lucia. Sul corpo della vittima sono stati riscontrati segni evidenti di ferite da arma da fuoco, confermando fin da subito la natura violenta della morte.Leggi anche: Emanuele Tufano, il 15enne ucciso per aver rubato lo scooter alla persona sbagliata: il mistero sugli amici in ospedale Le autorità hanno immediatamente avviato le indagini, focalizzandosi sulla scomparsa delconvivente della, al momento irreperibile. Gli inquirenti sospettano che l’uomo possa essere coinvolto nell’omicidio, anche se al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali in merito.