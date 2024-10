Ilrestodelcarlino.it - Maltempo oggi Bologna: esonda il Quaderna a Medicina

(Di giovedì 24 ottobre 2024), 24 ottobre 2024 - Ancorazioni a, per le forti piogge che continuano a cadere sul capoluogo emiliano e sull'area metropolitana. A tracimare questa mattina è il torrente, nel Comune di, nel punto in cui aveva già rotto l'argine in precedenza e su cui erano in corso i lavori di ripristino da parte della Regione. Coinvolto anche il vicino Comune di Budrio, colpito più volte dalle alluvioni dell'ultimo anno e mezzo. "La zona è attenzionata per verificare eventuali nuove rotture- si riferisce proprio dal Comune della bassa- le zone interessate sul territorio di Budrio erano già state evacuate domenica e via San Salvatore rimane chiusa al traffico". Anche aalcune famiglie sono ancora fuori casa. Preoccupazione nella notte per il Savena a San Ruffillo, a, che ha superato la soglia 3 per poi tornare a livelli di guardia.