L’omicidio di Avetrana torna in Tribunale la serie tv spacca il Paese | Lesa la libertà d’espressione

La tv – Qui non è Hollywood è al centro di una complessa vicenda giudiziaria: tirata in ballo anche la di espressione. "Una grave lesione alla di espressione", secondo Anica e produttori. "Faremo valere le nostre ragioni", hanno detto Groenlandia e Disney. Sta di fatto che la tv – Qui non è Hollywood per il momento non la guarderà nessuno. La tv – Qui non è Hollywood è diventata un caso giudiziario (DISNEY FOTO) – Notizie.com Il di Taranto ha sospeso in maniera cautelare la messa in onda della tv sul di Sarah Scazzi, la 15enne di uccisa e gettata in un pozzo il 26 agosto del 2010. Oggetto della discordia non tanto il contenuto quanto il titolo che ha mandato su tutte le furie il sindaco della cittadina pugliese Antonio Iazzi.