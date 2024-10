.com - Liverpool, Slot su Chiesa: “È deluso, sta faticando. Il problema è la Serie A”

(Di giovedì 24 ottobre 2024) (Adnkronos) – L’avventura aldi Federiconon è iniziata come si sperava. L’attaccante azzurro ha avuto diversi problemi fisici che ne hanno condizionato la preparazione e non gli hanno permesso di raggiungere la forma migliore, il tutto si è tradotto in soli 78 minuti giocati in maglia Reds, distribuiti in tre partite. “La situazione diè piuttosto semplice da spiegare, anche se in realtà si tratta di uncomplesso” ha detto in conferenza stampa Arne, tecnico del, presentando la partita di questa sera contro il Lipsia. “Federico ha saltato l’intera preparazione atletica nel pre campionato ed è arrivato in un campionato dove l’intensità è molto più alta rispetto allaA. Abbiamo appena incontrato due squadre italiane, quindi ora posso affermarlo con sicurezza”.