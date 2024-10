LIVE – Cobolli-De Minaur 1-1, secondo turno Atp Vienna 2024: RISULTATO in DIRETTA (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Cobolli-De Minaur, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 500 di Vienna 2024 (cemento indoor). Un match importante per entrambi, che mette in pulio punti che fanno gola ai due. Flavio sta cercando in questi ultimi tornei di convincere Filippo Volandri a convocarlo per le Finals di Coppa Davis e di entrare in maniera solida in top-30 così da avere assicurata una testa di serie nel primo Slam della prossima stagione. De Minaur, dopo essersi dovuto fermare a lungo causa infortunio, ha ricominciato la sua corsa verso la top-8 e un posto alle Finals di Torino. La situazione è in divenire, con tanti contendenti ma nessuno che al momento sta entusiasmando. Sarà una lotta fino alla fine. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ile latestuale di-De, incontro valevole per ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). Un match importante per entrambi, che mette in pulio punti che fanno gola ai due. Flavio sta cercando in questi ultimi tornei di convincere Filippo Volandri a convocarlo per le Finals di Coppa Davis e di entrare in maniera solida in top-30 così da avere assicurata una testa di serie nel primo Slam della prossima stagione. De, dopo essersi dovuto fermare a lungo causa infortunio, ha ricominciato la sua corsa verso la top-8 e un posto alle Finals di Torino. La situazione è in divenire, con tanti contendenti ma nessuno che al momento sta entusiasmando. Sarà una lotta fino alla fine. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale.

LIVE Cobolli-De Minaur - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : si parte con l'azzurro al servizio - 17:51 Buonasera e ben ritrovati nella DIRETTA LIVE scritta di Cobolli-De Minaur. Numero 10 del ranking ATP De Minaur punta al colpo grosso per rientrare nella lista dei qualificati alle ATP Finals. 40-15 In corridoio il dritto lungolinea dell'azzurro. Il vincente della sfida troverà ai quarti di finale uno tra il ceco Jakub Mensik ed il serbo Miomir Kecmanovic.

LIVE Cobolli-De Minaur - ATP Vienna 2024 in DIRETTA : pochi minuti all'inizio del match - 17:55 Secondo confronto diretto tra i due, con l'australiano che si impose nettamente in tre set nella sfida degli Australian Open 2024. Dal canto suo De Minaur, venticinquenne di Sydney, arriva in quel di Vienna alla ricerca del suo miglior tennis dopo aver smaltito l'infortunio post US Open. Issatosi al numero 31 del ranking ATP l'azzurro è stato anche protagonista del vittorioso girone bolognese di Coppa Davis nel quale ha portato uno dei punti decisivi al team di capitan Volandri.

