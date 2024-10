Le lettere d’amore all’uomo accusato di aver ucciso Diabolik | Ti amo vorrei venire al colloquio posso?

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di giovedì 24 ottobre 2024) «Ciao amore mio, ti amo tantissimo. A presto». «Dopo il 21al. Me lo permetti?». E poi: «Dopo 10 mesi di silenzio ho deciso di riprendere la mia vita. Mi rassegno». Sono i telegrammi inviati a Raul Esteban Calderon alias Gustavo Aleandro Musumeci. Ovvero l’uomo in carcere con l’accusa di, ovvero Fabrizio Piscitelli. A mandarglieli è la sorella di un pezzo da novanta della criminalità romana. Che è innamorata di lui ma evidentemente senza essere corrisposta. Lui infatti non le risponde. E chiede aiuto a un suo sodale per liberarsene. Finché non è lei a stufarsi. E a comunicargli sempre tramite telegramma il suo addio. La storia la racconta oggi il Messaggero. Ed è funzionale all’accusa nei confronti di Calderon. Perché l’imputato ha sostenuto diconosciuto il boss Leandro Bennato proprio per il problema rappresentato dalla donna.