Lavori e viabilità, problemi da risolvere AC Bologna è al fianco dei cittadini (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non si placano le discussioni riguardo alla situazione della viabilità bolognese, anche in seguito ai Lavori che stanno interessando i percorsi tramviari. Per fare il punto della situazione interviene il presidente di AC Bologna, Federico Bendinelli: «La città ha ormai ripreso tutte le proprie attività - dichiara Bendinelli - ma i cantieri persistono e le difficoltà di circolazione permangono, creando grandissimi disagi, soprattutto a quelli che usano la macchina per le proprie attività lavorative. È facile rendersene conto semplicemente parlando con i tassisti o i conducenti delle auto blu. Questa difficoltà di circolazione pesa particolarmente nella circolazione all’interno del centro storico, dato il blocco di via Ugo Bassi, che si è aggiunto ai già gravi disagi provocati dalla situazione della Garisenda. Ma non solo: basti pensare al caos creato nella zona della Fiera». Ilrestodelcarlino.it - Lavori e viabilità, problemi da risolvere AC Bologna è al fianco dei cittadini Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Non si placano le discussioni riguardo alla situazione dellabolognese, anche in seguito aiche stanno interessando i percorsi tramviari. Per fare il punto della situazione interviene il presidente di AC, Federico Bendinelli: «La città ha ormai ripreso tutte le proprie attività - dichiara Bendinelli - ma i cantieri persistono e le difficoltà di circolazione permangono, creando grandissimi disagi, soprattutto a quelli che usano la macchina per le proprie attività lavorative. È facile rendersene conto semplicemente parlando con i tassisti o i conducenti delle auto blu. Questa difficoltà di circolazione pesa particolarmente nella circolazione all’interno del centro storico, dato il blocco di via Ugo Bassi, che si è aggiunto ai già gravi disagi provocati dalla situazione della Garisenda. Ma non solo: basti pensare al caos creato nella zona della Fiera».

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Provincia - impegni per la viabilità : "Circonvallazione di Calabrina - via ai lavori all’inizio del 2026" - ll progetto, realizzato attraverso la collaborazione tra la Provincia di Forlì-Cesena e il Comune di Cesena, ha un importo complessivo di 15,8 milioni di euro, di cui 3,8 milioni di cofinanziamento (1,9 milioni da parte, rispettivamente, della Provincia di Forlì-Cesena e del Comune di Cesena). . Come procederà la Provincia per la manutenzione della strade? "Nelle prossime settimane verrà stilato l’elenco degli interventi di manutenzione delle strade provinciali da prevedere per il 2025 che verrà poi discusso per valutarne le priorità, tenendo conto che le risorse a disposizione sono purtroppo decisamente minori rispetto a quelle disponibili in questo ultimo anno. (Ilrestodelcarlino.it)

IN BREVE - Castel del Piano - cambia la viabilità fino a dicembre per lavori - La Provincia di Perugia ha istituito il senso unico alternato regolato da semaforo lungo la SP 318 di Castel del Piano, tratto 1° dal Km 3 + 600 al Km 3 + 700. Il provvedimento sarà in vigore a partire da oggi 24 ottobre 2024 al 6 dicembre 2024 e comunque fino al termine delle operazioni. In... (Perugiatoday.it)

Statale 114 - viabilità nel caos per i lavori stradali - Il rifacimento del manto stradale sulla statale 114 nel tratto di Galati sta mettendo a dura prova la pazienza degli automobilisti. Da alcuni giorni infatti con l'inizio delle opere effettuate di giorno e non di notte provengono segnalazioni con tanto di foto di automobilisti esasperati per le... (Messinatoday.it)