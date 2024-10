Inter-news.it - Lauper: «Sconfitta incredibilmente amara! Delusione enorme»

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di giovedì 24 ottobre 2024)parla didopo ladello Young Boys contro l’Inter al Wankdorf Stadion di Berna.– Sandro, difensore dello Young Boys, si è detto dispiaciuto per ladel suo Young Boys contro l’Inter in Champions League. Le sue parole nel post partita: «Questa, la. Ma ciò non cambia il fatto che abbiamo offerto un’ottima prestazione di squadra». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (: «») © Inter-News.it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati