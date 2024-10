L'alpaca starnutisce su Re Carlo, il proprietario si scusa: "Almeno non ha sputato" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Accoglienza a sorpresa per Re Carlo, che nella sua ultima tappa del tour in Australia, ha avuto un incontro ravvicinato con un alpaca per le strade di Canberra. L'animale, di nome Hephner, si trovava tra gli oltre mille sostenitori reali che hanno accolto il re al suo arrivo, lunedì, per Today.it - L'alpaca starnutisce su Re Carlo, il proprietario si scusa: "Almeno non ha sputato" Leggi tutta la notizia su Today.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Accoglienza a sorpresa per Re, che nella sua ultima tappa del tour in Australia, ha avuto un incontro ravvicinato con unper le strade di Canberra. L'animale, di nome Hephner, si trovava tra gli oltre mille sostenitori reali che hanno accolto il re al suo arrivo, lunedì, per

