“La mia gravidanza è a rischio perché ho un fibroma?” (Di giovedì 24 ottobre 2024) Salve! Sono alla sesta settimana di gravidanza e ho un fibroma di 5x4cm (intramurale) sul fondo dell’utero. Il medico dice che la gravidanza è a rischio e c’è da vedere come si sviluppa il feto e quanto potrebbe crescere il fibroma. Finora tutti i medici mi avevano detto che, in caso di una gravidanza, problemi non c’è ne sarebbero stati. Ci sono possibilità che la gravidanza vada a buon fine? Il fatto che la gravidanza è a rischio vuol dire che devo stare a riposo e non devo lavorare? Quanto può crescere un fibroma in gravidanza ed è vero che regredisce? La ringrazio per la risposta. L'articolo “La mia gravidanza è a rischio perché ho un fibroma?” proviene da gravidanzaOnLine. Gravidanzaonline.it - “La mia gravidanza è a rischio perché ho un fibroma?” Leggi tutta la notizia su Gravidanzaonline.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Salve! Sono alla sesta settimana die ho undi 5x4cm (intramurale) sul fondo dell’utero. Il medico dice che laè ae c’è da vedere come si sviluppa il feto e quanto potrebbe crescere il. Finora tutti i medici mi avevano detto che, in caso di una, problemi non c’è ne sarebbero stati. Ci sono possibilità che lavada a buon fine? Il fatto che laè avuol dire che devo stare a riposo e non devo lavorare? Quanto può crescere unined è vero che regredisce? La ringrazio per la risposta. L'articolo “La miaè aho un?” proviene daOnLine.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

The Family 2 - trame settimana dal 28 ottobre al 1° novembre : Devin in dolce attesa - la donna in pericolo di vita per una gravidanza a rischio - Cosa accadrà in The Family 2 (Aile) la prossima settimana? Le anticipazioni dal 28 ottobre al 1° novembre della soap turca rivelano che assisteremo a un susseguirsi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo Devin, protagonista di un ... (Superguidatv.it)

“La mia gravidanza è a rischio perché ho un fibroma?” - Salve! Sono alla sesta settimana di gravidanza e ho un fibroma di 5x4cm (intramurale) sul fondo dell’utero. Il medico dice che la gravidanza è a rischio e c’è da vedere come si sviluppa il feto e quanto potrebbe crescere il fibroma. Finora tutti i ... (Gravidanzaonline.it)

Casa di cura Tortorella - attivato l'ambulatorio per la prevenzione e la gestione della gravidanza a rischio - Presso la Casa di Cura Tortorella di Salerno è stato attivato un ambulatorio specializzato nella prevenzione e gestione della gravidanza a rischio, diretto dal professor Mario Polichetti. Il servizio, accreditato con il Sistema Sanitario Nazionale ... (Salernotoday.it)

«Incinta con gravidanza a rischio? Non ti rinnoviamo il contratto» : così la manager annuncia alla dipendente che perderà il lavoro - Licenziata con una telefonata dopo aver annunciato di essere incinta, e per di più di stare affrontando una gravidanza a rischio. A denunciarlo è Diana, mamma 37enne di un... (Leggo.it)