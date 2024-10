Lapresse.it - La manovra arriva alla Camera, è scontro su sanità e pensioni

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una settimana dopo il via libera del Consiglio dei ministrila legge di Bilancio: un testo in 144 articoli, che conferma molte misure già previste lo scorso anno e ha un focus sulle famiglie con figli: dal bonus per le mamme lavoratrici esteso anche alle autonomenuova ‘una tantum’ per i nuovi nati, finorevisione delle detrazioni che prevede una stretta per single e coppie senza figli. Un occhio anche al ceto medio, con benefici fiscali legati al tetto di reddito di 40mila euro. Prende inoltre forma nel testo l’intervento sulle banche, dal quale il governo si aspetta 3,4 miliardi. Mentre la spending review nei ministeri vale 5,2 miliardi nel 2025. Meloni: “Conti in ordine senza un aumento delle tasse” “Non aumentiamo le tasse e manteniamo conti in ordine“, rivendica la premier Giorgia Meloni.