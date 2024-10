La FIS premia Il Club Scherma Pordenone con lo scudo d'onore d'oro, Fedriga: «Siamo fieri di voi» (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Federazione Italiana di Scherma ha deliberato di conferire l’onorificenza “scudo d’onore d’oro” al Club Scherma Pordenone «per la meritoria attività svolta nella promozione della Scherma». Si tratta di un’onorifica distinzione che la FIS riserva ai Club storici che hanno sfornato campioni Pordenonetoday.it - La FIS premia Il Club Scherma Pordenone con lo scudo d'onore d'oro, Fedriga: «Siamo fieri di voi» Leggi tutta la notizia su Pordenonetoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) La Federazione Italiana diha deliberato di conferire l’onorificenza “d’d’oro” al«per la meritoria attività svolta nella promozione della». Si tratta di un’onorifica distinzione che la FIS riserva aistorici che hanno sfornato campioni

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Week end di successi per il club scherma San Nicola - Un weekend di grandi successi per il Club Scherma San Nicola, che ha visto i suoi atleti distinguersi nelle competizioni di scherma svoltesi a Nocera Inferiore lo scorso weekend. Sotto la guida esperta dei Maestri Mario Renzulli e Pietro Pietropaolo e del preparatore atletico Stefano Laudadio... (Casertanews.it)

Interregionali Under 14 - il Club Scherma Salerno conquista 5 medaglie - Sulle pedane di Foggia i fiorettisti salernitani hanno conquistato una medaglia d'oro, tre d'argento e una di bronzo, bagnando nel migliore dei modi. . . . Comincia con cinque podi nella 1^ Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi la stagione 2024/2025 per gli Under 14 del Club Scherma Salerno. (Salernotoday.it)

Il Club Scherma Salerno conquista 5 medaglie a Foggia nella 1^ Prova Interregionale Under 14 - Club Scherma Salerno brilla a Foggia: cinque podi per gli Under 14 nella 1ª Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi FOGGIA – Comincia con cinque podi nella 1^ Prova Interregionale del Gran Premio Giovanissimi la stagione 2024/2025 per gli Under 14 del Club Scherma Salerno. È stata infatti tripletta al femminile, infatti, nella competizione Ragazze/Allieve che ha visto Sirya Bernadette Lambiase salire sul gradino più alto di un podio tutto griffato Club Scherma Salerno, con Elisa Gaudino in 2^ posizione e Karol Rispoli al 3° posto. (Puntomagazine.it)