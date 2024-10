Inzaghi vince ma non sorride: scatta un nuovo allarme in vista della Juve (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Inter vince soffrendo sul campo dello Young Boys, ma Inzaghi deve fare i conti con l’infermeria: nuovo problema fisico oltre all’infortunio rimediato da Carlos Augusto Lampo di Marcus Thuram e l’Inter nel recupero riesce a scardinare il fortino dello Young Boys, portando a casa tre punti fondamentali nel cammino in Champions League. Simone Inzaghi (LaPresse) – Calciomercato.itI subentrati fanno la differenza, visto che l’azione che ha portato alla rete del francese è stata confezionata da Lautaro Martinez e Dimarco. Il canterano nerazzurro ha piazzato l’assist decisivo e aveva preso il posto a sinistra di Carlos Augusto, che ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla coscia. Calciomercato.it - Inzaghi vince ma non sorride: scatta un nuovo allarme in vista della Juve Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’Intersoffrendo sul campo dello Young Boys, madeve fare i conti con l’infermeria:problema fisico oltre all’infortunio rimediato da Carlos Augusto Lampo di Marcus Thuram e l’Inter nel recupero riesce a scardinare il fortino dello Young Boys, portando a casa tre punti fondamentali nel cammino in Champions League. Simone(LaPresse) – Calciomercato.itI subentrati fanno la differenza, visto che l’azione che ha portato alla rete del francese è stata confezionata da Lautaro Martinez e Dimarco. Il canterano nerazzurro ha piazzato l’assist decisivo e aveva preso il posto a sinistra di Carlos Augusto, che ha dovuto alzare bandiera bianca per un problema alla coscia.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Inzaghi - dopo Roma-Inter due certezze : ‘Senza non si vince’ – CdS - Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Inzaghi, dopo Roma-Inter due certezze: ‘Senza non si vince’ – CdS) © Inter-News. (Inter-news.it)

Ultime Notizie Serie A : vince l’Atalanta contro il Venezia - largo successo della Fiorentina contro il Lecce. Parlano Inzaghi e Juric - Tutte le ultime notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama calcistico internazionale. (Calcionews24.com)

Inzaghi vince ma non sorride: scatta un nuovo allarme in vista della Juve - L'Inter vince soffrendo con lo Young Boys, ma Inzaghi deve fare i conti con l'infermeria: nuovo problema fisico oltre al ko di Carlos Augusto ... (calciomercato.it)

GdS – Inter, primo tempo peggiore interpretazione stagionale. Inzaghi deve ricorrere ai titolari - Alla fine la spunta l'Inter, grazie a un gol di Thuram quasi allo scadere. I nerazzurri soffrono, poi gli ingressi di Dimarco, Bastoni, Thuram e Lautaro danno la spinta necessaria per trovare tre ... (fcinter1908.it)

Pisa, la migliore partenza di sempre in Serie B. Quattro imperativi per mantenere il primato - Con 22 punti in 9 vare i nerazzurri di Inzaghi hanno ottenuto la loro migliore partenza di sempre nel campionato di Serie B e la terza miglior partenza di sempre dell’intera storia del torneo Cadetto. (msn.com)