"Indifferenza verso i parcheggi riservati": la lettera di una madre di San Giovanni Teatino contro l'indifferenza (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’indifferenza e la superficialità nei confronti dei parcheggi riservati alle persone con disabilità suscitano l'indignazione di Claudia Trave, cittadina del comune e madre di una bambina con disabilità che in una lettera aperta, ha espresso il suo dolore e la frustrazione per il mancato rispetto Chietitoday.it - "Indifferenza verso i parcheggi riservati": la lettera di una madre di San Giovanni Teatino contro l'indifferenza Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) L’e la superficialità nei confronti deialle persone con disabilità suscitano l'indignazione di Claudia Trave, cittadina del comune edi una bambina con disabilità che in unaaperta, ha espresso il suo dolore e la frustrazione per il mancato rispetto

