In difesa conferma per Bruscagin, Nador e Sottini. El Kaddouri recuperato a centrocampo (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il terzetto di difensori centrali composto da Bruscagin, Nador e Sottini si candida a essere riproposto – naturalmente in caso di conferma del 3-5-2 – anche sabato prossimo ad Arezzo. Già, perché Arena e Bachini sono out per infortunio, mentre Bassoli sta proseguendo il percorso di recupero, ma non sembra ancora pronto per tornare in campo a pieno regime. Per questo, nella migliore delle ipotesi nel prossimo turno si siederà in panchina. Con la prospettiva – in caso di sensazioni positive – di rispondere presente nelle gare ravvicinate successive contro Pianese e Ternana. Filtra invece più ottimismo per quanto riguarda El Kaddouri, che del resto si è fermato due settimane abbondanti prima di Bassoli. Il centrocampista marocchino è da considerarsi ormai recuperato a tutti gli effetti, e per il trittico con Arezzo, Pianese e Ternana mister Dossena può finalmente contare anche su di lui. Ilrestodelcarlino.it - In difesa conferma per Bruscagin, Nador e Sottini. El Kaddouri recuperato a centrocampo Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il terzetto di difensori centrali composto dasi candida a essere riproposto – naturalmente in caso didel 3-5-2 – anche sabato prossimo ad Arezzo. Già, perché Arena e Bachini sono out per infortunio, mentre Bassoli sta proseguendo il percorso di recupero, ma non sembra ancora pronto per tornare in campo a pieno regime. Per questo, nella migliore delle ipotesi nel prossimo turno si siederà in panchina. Con la prospettiva – in caso di sensazioni positive – di rispondere presente nelle gare ravvicinate successive contro Pianese e Ternana. Filtra invece più ottimismo per quanto riguarda El, che del resto si è fermato due settimane abbondanti prima di Bassoli. Il centrocampista marocchino è da considerarsi ormaia tutti gli effetti, e per il trittico con Arezzo, Pianese e Ternana mister Dossena può finalmente contare anche su di lui.

