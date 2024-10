'Il tempo della voce' a monopoli nel dialogo tra Musicatreize e Orfeo Futuro (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ha appena debuttato a Marsiglia. E ora il progetto italo-francese «Il tempo della voce» viene presentato in Puglia e Basilicata con tre appuntamenti programmati in altrettanti festival di grande prestigio: sabato 26 ottobre (ore 20.30) a monopoli, nella chiesa di Santa Maria Amalfitana, per Baritoday.it - 'Il tempo della voce' a monopoli nel dialogo tra Musicatreize e Orfeo Futuro Leggi tutta la notizia su Baritoday.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ha appena debuttato a Marsiglia. E ora il progetto italo-francese «Il» viene presentato in Puglia e Basilicata con tre appuntamenti programmati in altrettanti festival di grande prestigio: sabato 26 ottobre (ore 20.30) a, nella chiesa di Santa Maria Amalfitana, per

Oggi e domani allerta temporali - nel frattempo il tramonto multicolore di Monopoli Immortalato da Giovanni Barnaba - Tramonto da capogiro quello di oggi pomeriggio a Monopoli. Oggi giornata di allerta meteo, domani anche. . Nonostante il brutto tempo il fotografo monopolitano Giovanni Barnaba è riuscito ad immortalare questo meraviglio spettacolo offerto dalla natura. Un paesaggio fiabesco, diventato sui social una cartolina irresistibile: il sole appena calato ha tinto le nuvole colorandole di puro incanto. (Noinotizie.it)

Monopoli : fascio di nubi e bagno in mare L'incombente maltempo non ha allontanato dalla spiaggia i turisti - Foto di Giovanni Barnaba. L'articolo Monopoli: fascio di nubi e bagno in mare <small class="subtitle">L'incombente maltempo non ha allontanato dalla spiaggia i turisti</small> proviene da Noi Notizie.. . (Noinotizie.it)