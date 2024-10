Il Questore Sinigaglia incontra i vertici di Confcommercio (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoAscolto ed interesse. E’ stato molto di più di un incontro formale di conoscenza, la visita – avvenuta stamane in Confcommercio- del nuovo Questore di Taranto, Davide Sinigaglia. Un incontro cordiale, ma anche centrato sui temi che ispirano la visione economico- sociale e di sviluppo territoriale alternativo alla monocultura industriale di Confcommercio Taranto; in particolare, il presidente provinciale, Leonardo Giangrande, si è soffermato sulle tematiche al centro dell’azione di Confcommercio, attinenti il settore del commercio e del turismo, evidenziando le difficoltà che vivono le attività economiche di prossimità, il commercio di vicinato soprattutto. Una situazione che incide sull’economia e sull’occupazione, ma che si riflette anche sulla qualità della vita delle aree urbane e sulla vivibilità dei centri storici. Tarantinitime.it - Il Questore Sinigaglia incontra i vertici di Confcommercio Leggi tutta la notizia su Tarantinitime.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Tarantini Time QuotidianoAscolto ed interesse. E’ stato molto di più di un incontro formale di conoscenza, la visita – avvenuta stamane in- del nuovodi Taranto, Davide. Un incontro cordiale, ma anche centrato sui temi che ispirano la visione economico- sociale e di sviluppo territoriale alternativo alla monocultura industriale diTaranto; in particolare, il presidente provinciale, Leonardo Giangrande, si è soffermato sulle tematiche al centro dell’azione di, attinenti il settore del commercio e del turismo, evidenziando le difficoltà che vivono le attività economiche di prossimità, il commercio di vicinato soprattutto. Una situazione che incide sull’economia e sull’occupazione, ma che si riflette anche sulla qualità della vita delle aree urbane e sulla vivibilità dei centri storici.

