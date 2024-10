Il petrolio chiude in calo a New York a 7019 dollari

Il petrolio chiude in calo a New York a 70,19 dollari (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il petrolio chiude in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,82% a 70,19 dollari al barile. Quotidiano.net - Il petrolio chiude in calo a New York a 70,19 dollari Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilina New, dove le quotazioni perdono lo 0,82% a 70,19al barile.

