Il Bsc volta pagina Cappuccini lascia

(Di giovedì 24 ottobre 2024) Una bella storia insieme, ma era giunto il tempo che le stradel Bsc Grosseto e di Stefanosi dividessero. Così, di comune accordo, dopo tanti anni di proficua collaborazione e successi, la società biancorossa e il manager grossetano terminano il sodalizio. "La decisione – spiega il presidente Antonio Pugliese – è frutto anche della volontà del Bsc Grosseto di costruire una prima squadra in linea con la razionalizzazione dei costi, garantendo un bilancio solido e in positivo. Siamo orgogliosi di aver condiviso tutti questi anni insieme a. Stefano non è stato solo un manager, vincente per altro, ma un simbolo del baseball grossetano, un punto di riferimento per la società e per i ragazzi". "Ci sono cicli che devono terminare al momento giusto – dice l’ex coach – e questo è il momento.