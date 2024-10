Highlights e gol Twente-Lazio 0-2: Europa League 2024/2025 (VIDEO) (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il VIDEO con gli Highlights e i gol di Twente-Lazio 0-2, match valido per la terza giornata dell’Europa League 2024/2025. Partita in discesa per i biancocelesti in virtù dell’espulsione immediata del portiere olandese. Questo consente alla squadra di Baroni di gestire al meglio il primo tempo in cui Pedro la sblocca, poi nella ripresa si soffre un po’ e nel finale Isaksen chiude i giochi in contropiede. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE GLI Highlights DI Twente-Lazio 0-2 ????¡LO LIQUIDA LA Lazio!Sobre el final el cuadro italiano pone el 0-2 en su visita al Twente, y se asegura como el LÍDER de la Europa League finalizada la fecha 3. ??Gol del joven Gustav Isaksen, que suma 2 tantos en sus últimos 3 juegos.pic.twitter.com/f9TV45bBaF — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 24, 2024 Highlights e gol Twente-Lazio 0-2: Europa League 2024/2025 (VIDEO) SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di giovedì 24 ottobre 2024) Ilcon glie i gol di0-2, match valido per la terza giornata dell’. Partita in discesa per i biancocelesti in virtù dell’espulsione immediata del portiere olandese. Questo consente alla squadra di Baroni di gestire al meglio il primo tempo in cui Pedro la sblocca, poi nella ripresa si soffre un po’ e nel finale Isaksen chiude i giochi in contropiede. Di seguito ecco le immagini salienti. LE PAGELLE GLIDI0-2 ????¡LO LIQUIDA LA!Sobre el final el cuadro italiano pone el 0-2 en su visita al, y se asegura como el LÍDER de lafinalizada la fecha 3. ??Gol del joven Gustav Isaksen, que suma 2 tantos en sus últimos 3 juegos.pic.twitter.com/f9TV45bBaF — Ligas Top del Fútbol (@LigasTopFutbol) October 24,e gol0-2:) SportFace.

