Grande Fratello, Lorenzo Spolverato in Spagna: "Con Shaila qui la prima notte abbiamo fatto tutto" (Di giovedì 24 ottobre 2024) Il modello milanese e l'ex velina hanno passato la notte insieme appena arrivati al Gran Hermano, dove sarebbe scoppiata la passione. Colpo di scena per i fan del Grande Fratello e del Gran Hermano. Lunedì scorso, il modello milanese Lorenzo Spolverato e l'ex velina Shaila Gatta hanno lasciato la Casa italiana per volare in gran segreto in Spagna, dove sono attualmente ospiti del Gran Hermano, la versione spagnola del reality. I due sono stati i preferiti nel televoto chiuso da Alfonso Signorini e trascorreranno una settimana nel reality spagnolo, in onda su Telecinco. Lorenzo e Shaila: dall'Italia alla Spagna, l'evoluzione della loro relazione Durante i giorni passati al Grande Fratello, l'ex velina aveva instaurato un legame speciale con Javier Martinez, ma

